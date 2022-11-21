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    Федун: «Игра сборной России бессмысленна, как и бессмысленны эти товарищеские матчи»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о результатах ноябрьских матчей сборной России.

    «Матчи сборной нечего и обсуждать. Игра (команды) абсолютно бессмысленна, так же как и бессмысленно все это», – сказал Федун.

    • 20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.
    • 17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +19989

      Persona_non_Grata 50 минут назад

      Полностью поддерживаю, о чем уже не однократно высказывался !!!

      0
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      Рейтинг: +4426

      sobaka120982 1 час назад

      А почему бы сборную распустить и пока мы отстранены не проводить игры, особенно такие позорные

      1
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      Рейтинг: +1272

      Красногвардейчик 1 час назад

      О, неужели ума набрался, когда из Спартака попёрли?)

      0
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      Рейтинг: +992

      Эном айс 1 час назад

      Как туго без сурдопереводчицы..) Бомбардиру пришлось адаптировать текст.

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      Рейтинг: +19989

      Persona_non_Grata > Эном айс 49 минут назад

      Как же скучно без новостей - негде воздух подпортить (((

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      Рейтинг: +992

      Эном айс > Persona_non_Grata 46 минут назад

      Ну,ты же находишь..)

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      wrenorahackim 1 час назад

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      Рейтинг: +1538

      jek718875 1 час назад

      И это правда

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      Рейтинг: +11936

      Вомбат 1 час назад

      Хуже, чем бессмысленно. Это отвратительно - видеть, игроки сборной России откровенно демонстрируют нежелание играть, видеть как втаптывается в грязь репутация национальной сборной. Под лицемерное "неплохо" ее главного тренера.

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      Рейтинг: +16550

      Fusballer 1 час назад

      Нужны ещё матчи! И все скатать в 0:0. Пойти на рекорд)))

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