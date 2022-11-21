Федун: «Игра сборной России бессмысленна, как и бессмысленны эти товарищеские матчи»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о результатах ноябрьских матчей сборной России.
«Матчи сборной нечего и обсуждать. Игра (команды) абсолютно бессмысленна, так же как и бессмысленно все это», – сказал Федун.
- 20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.
- 17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).
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Источник: «Спорт-Экспресс»