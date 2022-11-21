Тренер «Зенита» сказал, что в клубе есть игрок с потенциалом Де Брюйне

Старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Коноплев дал понять, что в системе клуба появился футболист с большим потенциалом.
– Вы как-то сказали, что ваша главная цель – вырастить Де Брюйне. В системе «Зенита» есть футболист с таким потенциалом?
– Да, есть.
– Кто?
– Не скажу. Но этот игрок и сам знает. И по позиции похож. При определенном отношении к себе и к делу, думаю, должен вырасти в игрока достаточно высокого уровня.
– А почему вы хотите вырастить именно Де Брюйне?
– Это мой идеал атакующего футболиста, ответственно играющего в обороне. Его смелость в решениях, креативность подкупают. Мне нравится его стиль игры, поэтому хочется вырастить такого футболиста.
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