Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер «Зенита» сказал, что в клубе есть игрок с потенциалом Де Брюйне

    Старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Коноплев дал понять, что в системе клуба появился футболист с большим потенциалом.

    – Вы как-то сказали, что ваша главная цель – вырастить Де Брюйне. В системе «Зенита» есть футболист с таким потенциалом?

    – Да, есть.

    – Кто?

    – Не скажу. Но этот игрок и сам знает. И по позиции похож. При определенном отношении к себе и к делу, думаю, должен вырасти в игрока достаточно высокого уровня.

    – А почему вы хотите вырастить именно Де Брюйне?

    – Это мой идеал атакующего футболиста, ответственно играющего в обороне. Его смелость в решениях, креативность подкупают. Мне нравится его стиль игры, поэтому хочется вырастить такого футболиста.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Тренер «Зенита» рассказал, когда в клубе появятся новые Кержаковы и Аршавины
    Мостовой вспомнил, как на балконе ловил сигнал с ЧМ-2006 2
    Хлусевич: «В сборной много футболистов «Спартака»? Так в «Зените» россияне не играют» 19
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      Slavan52 17 минут назад

      когда будут набирать талантливых, а не богатых - будут и свои звезды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3283

      acor94 1 час назад

      Это он посмотрел потенциал в football manager 2023?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      wrenorahackim 1 час назад

      Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Пoкyпaй по стаpoй цeнe ------ https://min.lc/vmotion

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1600

      Benifacto 1 час назад

      а че сразу не Пеле или Марадонну выращивать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16550

      Fusballer > Benifacto 1 час назад

      В Спартаке был русский Месси - Денис Давыдов))) Стоит ли говорить, где он сейчас?)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +404

      Аден 2 часа назад

      а по итогу, вырастит кривоногая игруля, хотящая много денег.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16550

      Fusballer 2 часа назад

      Да у нас в каждом клубе такие есть)))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11