Константин Коноплев
Тренер
|Имя
|Константин
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Коноплев
|Команда
|Зенит (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 мая 1980
|Имя
|Константин
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Коноплев
|Команда
|Зенит (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 мая 1980
|Дата
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|Динамо (мол)
|0 : 3
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 1 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Зенит (мол)
|16
|5
|1
|10
|Дата
|Матч
|04.11.2022
|Зенит (мол)
|2 : 0
|Строгино (мол)
|07.10.2022
|ЦСКА (мол)
|2 : 2
|Зенит (мол)
|14.10.2022
|Зенит (мол)
|3 : 1
|Кр. Советов (мол)
|21.10.2022
|Нижний Новгород (мол)
|0 : 1
|Зенит (мол)
|28.10.2022
|Зенит (мол)
|3 : 2
|Спартак М (мол)
|11.11.2022
|Зенит (мол)
|1 : 2
|УОР №5
|10.03.2023
|Динамо (мол)
|0 : 3
|Зенит (мол)
|17.03.2023
|Зенит (мол)
|0 : 0
|Чертаново (мол)
|31.03.2023
|Краснодар (мол)
|0 : 0
|Зенит (мол)
|07.04.2023
|Зенит (мол)
|0 : 0
|Локомотив (мол)
|14.04.2023
|Ростов (мол)
|0 : 0
|Зенит (мол)
|21.04.2023
|Зенит (мол)
|0 : 0
|Краснодар (мол)
|28.04.2023
|Чертаново (мол)
|0 : 0
|Зенит (мол)
|05.05.2023
|Зенит (мол)
|0 : 0
|Динамо (мол)
|12.05.2023
|Локомотив (мол)
|0 : 0
|Зенит (мол)
|19.05.2023
|Зенит (мол)
|0 : 0
|Ростов (мол)