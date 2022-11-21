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    Константин Коноплев

    Тренер
    Имя Константин
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Коноплев
    Команда Зенит (мол)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 13 мая 1980
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Динамо (мол) 0 : 3 Зенит (мол) Россия. МФЛ, 1 тур
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