Аршавин примет решение по вингеру «Зенита»

Главный тренер «Зенита-2» Константин Коноплев рассказал о будущем нападающего петербуржцев Вадима Шилова.

– На примере Вадима Шилова мы как раз и видим, что основа действительно прислушивается к вам, дает шанс, а главное – игроки пользуются этим шансом как надо. Удивлены ли вы прогрессом Шилова?

– Это достаточно хороший путь. Вадик – молодец. На самом деле, я с ним практически не работал. Вот сейчас мы только начинаем – первые тренировки, за которыми последует определенный цикл. С июля Вадик переведен в «Зенит-2».

– То есть, «Зенит» не отдаст Шилова в аренду?

– Это решение будет принимать Андрей Сергеевич [Аршавин] вместе со спортивным блоком. Я очень много раз видел, как Шилов очень много занимается индивидуально, совершенствует свои сильные стороны все больше и больше.

И действительно, по играм и за первую команду, и за молодежку мы увидели, что у него есть хорошие качества, которые позволят ему при должном отношении играть на хорошем уровне. Вадик – молодец, тут вопросов нет. Дай бог, чтобы он не останавливался на достигнутом.