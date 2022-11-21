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    Орещук: «Если УЕФА не хочет видеть Россию, то надо переходить в Азию»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поддержал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «В этом вопросе Карпин прав, если нас УЕФА не хочет видеть, то надо переходить в Азию.

    Надо идти, надо менять что-то, а что делать, сидеть и ждать?», – сказал Орещук.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17910

      Cleaner 49 минут назад

      Еще один дебилоид про Азию трындеть начал.(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12158

      Алексей З 1 час назад

      Причину бана знаешь, не сиди и не жди, собирайтесь в кучу и в Кремль , может прислушаются.
      Боитесь ?
      Ну что тогда всякую ерунду предлагать.
      Все Конфидерации входят в ФИФА, неужели это не доходит ?

      1
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      Рейтинг: +99

      cska1948 1 час назад

      А с чего Орещук решил, что нас ждут в Азиатской конфедерации футбола? Ведь азиаты тка же как и УЕФА подчинены ФИФА.

      2
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