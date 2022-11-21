Орещук: «Если УЕФА не хочет видеть Россию, то надо переходить в Азию»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поддержал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«В этом вопросе Карпин прав, если нас УЕФА не хочет видеть, то надо переходить в Азию.

Надо идти, надо менять что-то, а что делать, сидеть и ждать?», – сказал Орещук.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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