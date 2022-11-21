BBC проигнорировал церемонию открытия ЧМ-2022. Вместо нее обсуждали коррупцию, проблему прав человека и ЛГБТ в Катаре

Церемония открытия чемпионата мира в Катаре не транслировалась в эфире BBC.

Британский телеканал проигнорировал мероприятие, заменив его дискуссией о проблемах страны, принимающей турнир.

Ведущий Гари Линекер и гости студии обсуждали политические махинации и коррупцию, которые якобы привели к присуждению Катару права проведения ЧМ-2022.

Также затрагивались темы рабочих-мигрантов, нарушений прав человека и репрессии в отношении ЛГБТ-персон.

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