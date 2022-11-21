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    BBC проигнорировал церемонию открытия ЧМ-2022. Вместо нее обсуждали коррупцию, проблему прав человека и ЛГБТ в Катаре

    Церемония открытия чемпионата мира в Катаре не транслировалась в эфире BBC.

    Британский телеканал проигнорировал мероприятие, заменив его дискуссией о проблемах страны, принимающей турнир.

    Ведущий Гари Линекер и гости студии обсуждали политические махинации и коррупцию, которые якобы привели к присуждению Катару права проведения ЧМ-2022.

    Также затрагивались темы рабочих-мигрантов, нарушений прав человека и репрессии в отношении ЛГБТ-персон.

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    Источник: The Guardian

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1075

      Soccerdealer63 25 минут назад

      ...BBC проигнорировал церемонию открытия ЧМ-2022...
      А некоторые сборные сам турнир проигнорировали)))

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      Рейтинг: +1075

      Soccerdealer63 36 минут назад

      Прошу всех возбудившихся на проблемы "пиндосов" успокоиться"))) В Англии...ЕСТЬ КОМУ ТРАНСЛИРОВАТЬ ФУТБОЛ С ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА))) А вот... ВВС публичная телекомпаня, РЕАЛЬНО существующая на деньги зртелей и ориентирующаяся на интересы населения. А теперь включите мозги: чем на самом деле в мире "прославился" Катар? Может быть... футболом?))) Да полноте))) Катар известен именно всем тем, о чём говорит ВВС (коррупцией и притеснением меньшинств)! И ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ в правовом государстве не может себе позволитьТРАТИТЬ деньги зрителей на восхищение "футбольным праздником в Катаре", который УЖЕ ВПОЛНЕ ПОНЯТНО, КАК БЫЛ КАТАРОМ ПОЛУЧЕН и после которого про "футбол в Катаре" больше никто и никогда не вспомнит)))

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      Рейтинг: +16531

      Fusballer > Soccerdealer63 27 минут назад

      Ещё на стройках "футбольного праздника в Катаре" тысячи людей погибли.

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      Рейтинг: +4596

      neveldomha 1 час назад

      Кто о чем, а пэдики о своем.

      0
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      Рейтинг: +17910

      Cleaner 1 час назад

      ВВС голубые и лесбиянки ближе футбола. Ну кто бы сомневался!

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      Рейтинг: +12158

      Алексей З 1 час назад

      Местные завсегдатые проявили озабоченность,можно подумать они смотрят ВВС. Успокойтесь , ну в каждой бочке затычки.

      1
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      Рейтинг: +16531

      Fusballer > Алексей З 1 час назад

      Ты тоже пытаешься все дырки заткнуть.

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      Рейтинг: +12158

      Алексей З > Fusballer 43 минуты назад

      Я не смогу , вы своими анусами позакрывали всё. Как же вам ху...во без ВВС, даже о фуболе поговорить некогда.

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      Рейтинг: +6178

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Ровно так же было про Олимпиаду в Пекине. Вместо церемонии открытия был репортаж про притеснения уйгуров. Все что не возглавили англосаксы демонстративно объявляется отстоем. Мелочные людишки

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      Рейтинг: +2122

      моэм 2 часа назад

      Озабоченность элиты понятна .... проблему сокращения рождаемости и сокращения населения в ЕС с помощью ЛГБТ , они решили ....а вот радикальное сокращение арабского населения , даже провоцируя постоянные ***** среди арабов пока не получается , как и попытки сделать джигитов пид...ми.... ну и говном исходят , потому что жаба душит , что выбрали не их а Катар...гаденькая и подленькая нация ...уродцы моральные.

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      Рейтинг: +26849

      JTherry 2 часа назад

      кто о чем, а ВВС про коррупцию и притеснения лесбиянок с пи*орами...) Гарри, ЧМ стартовал, однако...

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