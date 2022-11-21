Фанат из Англии помочился в бутылку вратаря. Голкипер выпил, устроил потасовку и был удален

Вратарь из низшей лиги Англии был удален за потасовку с болельщиком, который помочился в его бутылку с водой.

По информации ESPN, голкипер «Уоррингтон Таун» Тони Томпсон был удален в матче 7-го дивизиона Англии против «Гайзли» в субботу (0:1) за потасовку с фанатом команды соперника, который якобы помочился в его бутылку с водой, после чего игрок случайно отпил из бутылки.

Игра была прервана во втором тайме из-за начавшейся потасовки, во время которой Томпсон разбрызгал содержимое бутылки на болельщика.

После матча в «Гайзли» осудили действия болельщика и пообещали запретить фанату посещать матчи клуба.

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