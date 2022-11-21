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    Фанат из Англии помочился в бутылку вратаря. Голкипер выпил, устроил потасовку и был удален

    Вратарь из низшей лиги Англии был удален за потасовку с болельщиком, который помочился в его бутылку с водой.

    По информации ESPN, голкипер «Уоррингтон Таун» Тони Томпсон был удален в матче 7-го дивизиона Англии против «Гайзли» в субботу (0:1) за потасовку с фанатом команды соперника, который якобы помочился в его бутылку с водой, после чего игрок случайно отпил из бутылки.

    Игра была прервана во втором тайме из-за начавшейся потасовки, во время которой Томпсон разбрызгал содержимое бутылки на болельщика.

    После матча в «Гайзли» осудили действия болельщика и пообещали запретить фанату посещать матчи клуба.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5131

      _Marqella_ 1 час назад

      7-й дивизион это что,чемпионат района,или дворов???Тогда не удивительно...

      0
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      Рейтинг: +2325

      CSKA471 1 час назад

      Дикари одним словом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +200

      Боратти 1 час назад

      гы-гы-гы!

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