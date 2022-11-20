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    85-летний Морган Фримен и Забивака поучаствовали в открытии ЧМ-2022

    В эти минуты проходит церемония открытия чемпионата мира-2022.

    Одно из действующих лиц – американский актер, обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» Морган Фримен. Ему 85 лет.

    На церемонии был парад маскотов предыдущих чемпионатов мира. Участвовал и символ ЧМ-2018 в России Забивака.

    • ЧМ-2022 стартует матчем Катар – Эквадор.
    • Начало – в 19:00 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Фото: ФИФА.

    Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +98986

      sv1969 1 час назад

      Как же они нашего маскота пустили?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      Из Твери Леха 1 час назад

      Ну вот, а говорили России нет на ЧМ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1189

      mama1991 2 часа назад

      даже смотреть не интересно... все не то....

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