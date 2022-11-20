85-летний Морган Фримен и Забивака поучаствовали в открытии ЧМ-2022

В эти минуты проходит церемония открытия чемпионата мира-2022.
Одно из действующих лиц – американский актер, обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» Морган Фримен. Ему 85 лет.
На церемонии был парад маскотов предыдущих чемпионатов мира. Участвовал и символ ЧМ-2018 в России Забивака.
- ЧМ-2022 стартует матчем Катар – Эквадор.
- Начало – в 19:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Фото: ФИФА.
Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ».
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Источник: Бомбардир.ру