85-летний Морган Фримен и Забивака поучаствовали в открытии ЧМ-2022

В эти минуты проходит церемония открытия чемпионата мира-2022.

Одно из действующих лиц – американский актер, обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» Морган Фримен. Ему 85 лет.

На церемонии был парад маскотов предыдущих чемпионатов мира. Участвовал и символ ЧМ-2018 в России Забивака.

ЧМ-2022 стартует матчем Катар – Эквадор.

Начало – в 19:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Фото: ФИФА.

Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ».

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