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    «Вызов в команду обесценился. Футболисты по мячу попадают через раз». Орещук раскритиковал игроков сборной России

    Футбольный агент Роман Орещук не согласен с формированием сборной России.

    «Если мы не можем выиграть Таджикистан, то за что можем бороться? У нас обесценился вызов в сборную России. Я не понимаю, по каким критериям люди оказываются в сборной, по возрасту или по наличию клуба. Я когда был футболистом всегда мечтал там играть, играл в юношеских, но до основной не дорос, а сейчас смотришь на сборную и думаешь: «Пару десятков килограммов сбросить и меня вызовут тоже». По менталитету и по футбольным качествам это не моя сборная, я не понимаю, как многие оказываются там.

    Сейчас больше половина игроков по мячу через раз попадают, и они в сборной России. Капитанская повязка «играет» налево и направо, вызов в сборную получают ребята кому ещe рано или не заслужили — для меня все это дико. Зато по зарплатам мы чемпионы мира, а по игре наш уровень это — Таджикистан, Узбекистан и Киргизстан. Если мы работаем на перспективу, то вызывайте в молодeжную сборную, пусть там играют.

    Вы меня извините, но если приезжают в сборную немотивированные, то зачем вообще ехать? Люди впервые жизни надели майку национальной команды и нет мотивации? Что они там забыли тогда?» — сказал Орещук.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1188

      mama1991 41 минуту назад

      это временное явление

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