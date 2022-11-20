«Вызов в команду обесценился. Футболисты по мячу попадают через раз». Орещук раскритиковал игроков сборной России

Футбольный агент Роман Орещук не согласен с формированием сборной России.

«Если мы не можем выиграть Таджикистан, то за что можем бороться? У нас обесценился вызов в сборную России. Я не понимаю, по каким критериям люди оказываются в сборной, по возрасту или по наличию клуба. Я когда был футболистом всегда мечтал там играть, играл в юношеских, но до основной не дорос, а сейчас смотришь на сборную и думаешь: «Пару десятков килограммов сбросить и меня вызовут тоже». По менталитету и по футбольным качествам это не моя сборная, я не понимаю, как многие оказываются там.

Сейчас больше половина игроков по мячу через раз попадают, и они в сборной России. Капитанская повязка «играет» налево и направо, вызов в сборную получают ребята кому ещe рано или не заслужили — для меня все это дико. Зато по зарплатам мы чемпионы мира, а по игре наш уровень это — Таджикистан, Узбекистан и Киргизстан. Если мы работаем на перспективу, то вызывайте в молодeжную сборную, пусть там играют.

Вы меня извините, но если приезжают в сборную немотивированные, то зачем вообще ехать? Люди впервые жизни надели майку национальной команды и нет мотивации? Что они там забыли тогда?» — сказал Орещук.

Матч Узбекистан – Россия начнется в 15:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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