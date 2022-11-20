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    Стало известно, сколько русских будет на ЧМ-2022

    Консультант оргкомитета «Катар‑2022» Алексей Сорокин рассказал, сколько на чемпионате мира-2022 будет болельщиков русского происхождения.

    «По моим ощущениям, в Катаре будет пять‑шесть тысяч российских болельщиков. Не могу сказать, что все они будут из России, все‑таки многие живут и в других странах», – сказал Сорокин.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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