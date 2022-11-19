Гаджиев: «На ЧМ-2022 я за бразильцев. По ментальности они к нам ближе всего»

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев будет болеть на чемпионате мира-2022 за Бразилию.

«Я поддерживал и переживал за Бразилию. Они симпатичны по нескольким причинам. Во-первых, это поистине футбольная держава. Жаль, что в последнее время им не удаeтся выигрывать. Во-вторых, сколько бы ни сталкивался с бразильцами, они всегда были за свою команду. В них всегда был командный дух и дух победителя. По своей ментальности они ближе всего к россиянам, если не считать сербов.

Буду поддерживать бразильцев. Если говорить о силе, то наиболее котируются французы», – сказал Гаджиев.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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