Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Осужденный за избиение девушки-инвалида сотрудник «Краснодара» продолжает работать в клубе (Иван Карпов)

    Специалист «Краснодара» по работе с болельщиками-инвалидами Геннадий Щербина продолжает работать в клубе.

    «Ребята из РФС, у Карпа простой вопрос: почему вы позволяете человеку, поднявшего руку на инвалида, трудиться в нашем футболе и никак не влияете в этом смысле на Сергея Галицкого?» – написал журналист Иван Карпов.

    • Несколько дней назад суд признал Щербину виновным в избиении девушки-инвалида и наказал его штрафом в 10 тысяч рублей.
    • Щербина осужден по статье «Побои».
    • «Краснодар» идет в РПЛ 8-м.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    В «Оренбурге» рассказали о реакции Лички на интерес «Краснодара» 1
    «Краснодар» отказался подписывать Дзюбу 2
    «Может, мы сейчас тоже хотим Сперцяна забрать». Президент «Оренбурга» – о нежелании отпускать Личку в «Краснодар»
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5485

      Enter2006 2 часа назад

      Кинул пластиковый стаканчик в ОМОНовца - уголовка.
      Росгвардеец который избил женщину, ударив её в живот, принёс цветы ей в больницу, в итоге когда подключились юристы - "не было такого и все записи с камер удалены".
      Признали в избиении девушки-инвалида - 10 тысяч рублей.
      Россия!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11