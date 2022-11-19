Осужденный за избиение девушки-инвалида сотрудник «Краснодара» продолжает работать в клубе (Иван Карпов)

Специалист «Краснодара» по работе с болельщиками-инвалидами Геннадий Щербина продолжает работать в клубе.
«Ребята из РФС, у Карпа простой вопрос: почему вы позволяете человеку, поднявшего руку на инвалида, трудиться в нашем футболе и никак не влияете в этом смысле на Сергея Галицкого?» – написал журналист Иван Карпов.
- Несколько дней назад суд признал Щербину виновным в избиении девушки-инвалида и наказал его штрафом в 10 тысяч рублей.
- Щербина осужден по статье «Побои».
- «Краснодар» идет в РПЛ 8-м.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова