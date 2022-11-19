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    Сборная Нидерландов сыграла с рабочими-мигрантами в Катаре

    Сборная Нидерландов поддержала рабочих-мигрантов.

    Команда Луи ван Гаала после тренировки провела с ними товарищеский матч в Катаре.

    Голландцы встретились с 20 рабочими, которые участвовали в стройке объектов инфраструктуры для чемпионата мира.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе Нидерланды сыграют с Катаром, Сенегалом и Эквадором.
    • Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.

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    Источник: твиттер сборной Нидерландов

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