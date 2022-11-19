Сборная Нидерландов сыграла с рабочими-мигрантами в Катаре

Сборная Нидерландов поддержала рабочих-мигрантов.
Команда Луи ван Гаала после тренировки провела с ними товарищеский матч в Катаре.
Голландцы встретились с 20 рабочими, которые участвовали в стройке объектов инфраструктуры для чемпионата мира.
- ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе Нидерланды сыграют с Катаром, Сенегалом и Эквадором.
- Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: твиттер сборной Нидерландов