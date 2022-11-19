«Вы хотите еще одну мировую войну?». Президент ФИФА – о призывах исключить Иран с ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о том, что сборную Ирана не исключили из числа участников ЧМ-2022.

– Нормально ли, что сборная Англии будет играть против команды страны, где нарушаются права женщин и сексуальных меньшинств?

– Не государственные режимы играют между собой, между собой играют футбольные команды. Вы хотите еще одну мировую войну?

Если у нас будет возможность проводить турниры в Иране, то мы должны поехать туда, чтобы, возможно, что-то изменить.

В Иране живет 80 миллионов людей, вы считаете, что все они живут плохо? Вы думаете, что там живут монстры?

Я так не думаю. Или, если в Великобритании живет 60 миллионов, вы думаете, что они все хорошие без исключения?

Вы разъединяете, мы будем бороться за то, чтобы объединять людей», – заявил Инфантино.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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