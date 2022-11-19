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    «Вы хотите еще одну мировую войну?». Президент ФИФА – о призывах исключить Иран с ЧМ-2022

    Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о том, что сборную Ирана не исключили из числа участников ЧМ-2022.

    – Нормально ли, что сборная Англии будет играть против команды страны, где нарушаются права женщин и сексуальных меньшинств?

    – Не государственные режимы играют между собой, между собой играют футбольные команды. Вы хотите еще одну мировую войну?

    Если у нас будет возможность проводить турниры в Иране, то мы должны поехать туда, чтобы, возможно, что-то изменить.

    В Иране живет 80 миллионов людей, вы считаете, что все они живут плохо? Вы думаете, что там живут монстры?

    Я так не думаю. Или, если в Великобритании живет 60 миллионов, вы думаете, что они все хорошие без исключения?

    Вы разъединяете, мы будем бороться за то, чтобы объединять людей», – заявил Инфантино.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16464

      Fusballer 12 минут назад

      Двуличные ублюдки.

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      Рейтинг: +2605

      волчарик 27 минут назад

      Слишком много не футбольного перед стартом ЧМ(футбольного парада).

      0
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      Рейтинг: +303

      Ill Ich 59 минут назад

      Так в России тоже играют футбольные команды, а не государственные режимы. Видимо, при отстранении наших команд у ФИФЫ с УЕФОЙ логика работала по-другому.

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      Рейтинг: +674

      Спартач80 > Ill Ich 52 минуты назад

      "Это другое"....

      0
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      Рейтинг: +559

      Октавиус 1 час назад

      если такая движуха продолжится, то однажды на ЧМ перестанут допускать команды без гея в составе

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