«Довольно сложная история». Агент Захаряна – о переговорах с «Челси»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, ответил на вопрос о контактах с «Челси».

«Как проходят переговоры с «Челси»? Давайте пока не будем об этом. Это довольно сложная история с большим количеством вводных.

Арсену нужно становиться лучше с каждым днeм и прогрессировать. Он очень много работает – это нас очень радует», – сказал агент.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Летом переход россиянина в «Челси» сорвался из-за санкций.

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