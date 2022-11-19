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    «Довольно сложная история». Агент Захаряна – о переговорах с «Челси»

    Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, ответил на вопрос о контактах с «Челси».

    «Как проходят переговоры с «Челси»? Давайте пока не будем об этом. Это довольно сложная история с большим количеством вводных.

    Арсену нужно становиться лучше с каждым днeм и прогрессировать. Он очень много работает – это нас очень радует», – сказал агент.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Летом переход россиянина в «Челси» сорвался из-за санкций.

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    Источник: «Чемпионат»

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