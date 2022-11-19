Топ-10 самых дорогих сборных ЧМ-2022 по версии Transfermarkt

Transfermarkt сформировал десятку самых дорогих команд-участниц чемпионата мира-2022 в Катаре.
Первая тройка рейтинга совпала с версией CIES Football Observatory.
- Англия – 1,26 млрд евро;
- Бразилия – 1,14 млрд евро;
- Франция – 1,03 млрд евро;
- Португалия – 937 млн евро;
- Германия – 886 млн евро;
- Испания – 872 млн евро;
- Аргентина – 645 млн евро;
- Нидерланды – 587 млн евро;
- Бельгия – 563 млн евро;
- Уругвай – 450 млн евро.
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Источник: Transfermarkt