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    Топ-10 самых дорогих сборных ЧМ-2022 по версии Transfermarkt

    Transfermarkt сформировал десятку самых дорогих команд-участниц чемпионата мира-2022 в Катаре.

    Первая тройка рейтинга совпала с версией CIES Football Observatory.

    1. Англия – 1,26 млрд евро;
    2. Бразилия – 1,14 млрд евро;
    3. Франция – 1,03 млрд евро;
    4. Португалия – 937 млн евро;
    5. Германия – 886 млн евро;
    6. Испания – 872 млн евро;
    7. Аргентина – 645 млн евро;
    8. Нидерланды – 587 млн евро;
    9. Бельгия – 563 млн евро;
    10. Уругвай – 450 млн евро.

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    Источник: Transfermarkt

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