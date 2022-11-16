Рейтинг самых дорогих сборных на ЧМ-2022 по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, представила рейтинг участников ЧМ-2022 с самыми дорогими составами.

Рейтинг возглавила сборная Англии – ее футболисты оцениваются в 1,499 миллиардов евро. На втором месте Бразилия (1,455), Франция замкнула топ-3 (1,337).

Топ-10 самых дорогих сборных на ЧМ-2022:

Англия – 1,499 млрд евро; Бразилия – 1,455; Франция – 1,337; Испания – 1,201; Португалия – 1,154; Германия – 1,020; Нидерланды – 756 млн евро; Аргентина – 748; Уругвай – 590; Бельгия – 562.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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