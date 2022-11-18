Жена Карпина ответила болельщику, который назвал тренера слабейшим в истории сборной

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья после ничьей в товарищеском матче против Таджикистана (0:0) ответила недовольному болельщику.

– Самый слабый тренер сборной, – написал пользователь социальной сети.

– Не то слово! Так и не вышел на ЧМ, – отреагировала Карпина.

Карпин тренирует сборную с прошлого года.

При нем команда не смогла оформить прямую путевку на ЧМ-2022.

Карпин тренирует с 2009 года (0 трофеев).

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