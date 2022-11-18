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    Жена Карпина ответила болельщику, который назвал тренера слабейшим в истории сборной

    Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья после ничьей в товарищеском матче против Таджикистана (0:0) ответила недовольному болельщику.

    – Самый слабый тренер сборной, – написал пользователь социальной сети.

    – Не то слово! Так и не вышел на ЧМ, – отреагировала Карпина.

    • Карпин тренирует сборную с прошлого года.
    • При нем команда не смогла оформить прямую путевку на ЧМ-2022.
    • Карпин тренирует с 2009 года (0 трофеев).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 23:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23538

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Дарья, а какое будет тО слово, ты бы озвучила, а то здесь открывается столько вариантов... )))

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