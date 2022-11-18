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    «Фенербахче» и «Трабзонспор» отрицают интерес к Баринову

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «Матч ТВ» заявил, что на него претендует турецкая команда, участвующая в еврокубках.

    «Фенербахче» и «Трабзонспор» отрицают, что речь идет про них.

    «Это ложь, что мы интересуемся Бариновым. Мы не можем подписывать иностранцев – на данный момент у нас в составе максимальное количество», – сказал член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки.

    «Трабзонспор заинтересован в подписании Баринова? Нет, определeнно нет», – сообщил президент турецкого клуба Ахмет Агаоглу.

    • Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 168 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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