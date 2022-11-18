«Ты великолепен на поле и за его пределами». Морган восхитился интервью с Роналду

Журналист Пирс Морган высоко отозвался о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после выпуска совместного интервью.

«Мое самое любимое интервью за все время.

Икона спорта, как никогда раньше обнажившая свою душу и сделавшая это с такой честностью и страстью, понимая, что это привлечет много внимания, но веря, что пришло время высказаться.

Спасибо, Криштиану, ты великолепен на поле и за его пределами», – написал Морган в соцсетях.

Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.

После этого он стал персоной нон грата в клубе.

Вероятно, стороны расторгнут контракт, рассчитанный до лета.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию