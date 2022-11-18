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    «Ты великолепен на поле и за его пределами». Морган восхитился интервью с Роналду

    Журналист Пирс Морган высоко отозвался о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после выпуска совместного интервью.

    «Мое самое любимое интервью за все время.

    Икона спорта, как никогда раньше обнажившая свою душу и сделавшая это с такой честностью и страстью, понимая, что это привлечет много внимания, но веря, что пришло время высказаться.

    Спасибо, Криштиану, ты великолепен на поле и за его пределами», – написал Морган в соцсетях.

    • Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.
    • Вероятно, стороны расторгнут контракт, рассчитанный до лета.

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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