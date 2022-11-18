«Ты великолепен на поле и за его пределами». Морган восхитился интервью с Роналду

Журналист Пирс Морган высоко отозвался о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после выпуска совместного интервью.
«Мое самое любимое интервью за все время.
Икона спорта, как никогда раньше обнажившая свою душу и сделавшая это с такой честностью и страстью, понимая, что это привлечет много внимания, но веря, что пришло время высказаться.
Спасибо, Криштиану, ты великолепен на поле и за его пределами», – написал Морган в соцсетях.
- Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
- После этого он стал персоной нон грата в клубе.
- Вероятно, стороны расторгнут контракт, рассчитанный до лета.
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Источник: твиттер Пирса Моргана