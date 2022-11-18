Сборная Аргентина заменила еще одного игрока в заявке на ЧМ-2022

Полузащитник «Интера» Хоакин Корреа выбыл из состава сборной Аргентины на чемпионат мира.
Футболисту потребовалась замена в связи с травмой.
Вместо него в заявку попал Тиаго Алмада из «Атланты Юнайтед».
Ранее аргентинцы заменили Николаса Гонсалеса на Анхеля Корреа.
- ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.
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Источник: твиттер сборной Аргентины