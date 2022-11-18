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    Сборная Аргентина заменила еще одного игрока в заявке на ЧМ-2022

    Полузащитник «Интера» Хоакин Корреа выбыл из состава сборной Аргентины на чемпионат мира.

    Футболисту потребовалась замена в связи с травмой.

    Вместо него в заявку попал Тиаго Алмада из «Атланты Юнайтед».

    Ранее аргентинцы заменили Николаса Гонсалеса на Анхеля Корреа.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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    Источник: твиттер сборной Аргентины

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