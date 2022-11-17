Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Уткин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

    Журналист и блогер Василий Уткин поддержит сборную Нидерландов на грядущем чемпионате мира.

    «За Голландию планирую болеть. Именно за неe. Исторически ещe за Францию и Испанию, но, пожалуй, больше всего мне бы хотелось, чтобы чемпионат мира выиграла Голландия», – сказал Уткин.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Мудакам играть в футбол не запрещали». Уткин прокомментировал интервью Роналду 15
    Уткин ответил Родниной, призвавшей закрывать футбольные клубы 10
    Уткин: «В моих соцсетях произошло нашествие таджиков. Обижаются на что ни попадя» 3
    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26812

      JTherry 6 минут назад

      болей, Вася, на здоровье..!) точно так же "верили" в сборную Бельгии, что она может победить на ЧЕ-21, а чемпионом стала сборная Италии... менталитета победителя в таких сборных не хватает... в Катаре могут быть и сюрпризы - чемпионат проводится в необычное время года, да и климатические условия тоже могут оказать влияние на игроков сборных...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11