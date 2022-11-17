Уткин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Журналист и блогер Василий Уткин поддержит сборную Нидерландов на грядущем чемпионате мира.
«За Голландию планирую болеть. Именно за неe. Исторически ещe за Францию и Испанию, но, пожалуй, больше всего мне бы хотелось, чтобы чемпионат мира выиграла Голландия», – сказал Уткин.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: ютуб-канал Василия Уткина