Уткин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

болей, Вася, на здоровье..!) точно так же "верили" в сборную Бельгии, что она может победить на ЧЕ-21, а чемпионом стала сборная Италии... менталитета победителя в таких сборных не хватает... в Катаре могут быть и сюрпризы - чемпионат проводится в необычное время года, да и климатические условия тоже могут оказать влияние на игроков сборных...
Журналист и блогер Василий Уткин поддержит сборную Нидерландов на грядущем чемпионате мира.
«За Голландию планирую болеть. Именно за неe. Исторически ещe за Францию и Испанию, но, пожалуй, больше всего мне бы хотелось, чтобы чемпионат мира выиграла Голландия», – сказал Уткин.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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