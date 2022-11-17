Ташуев: «Армия поломала мне карьеру игрока»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что помешало ему построить карьеру футболиста.

– Тренерскую карьеру вы начали в 92-м. При этом про вашу игровую карьеру практически нигде не написано.

– К сожалению, армия поломала мне карьеру игрока. Мне было всего 23 года, когда я играл в «Машуке». На дворе стоял 82-й год – забирали всех подряд.

Моего друга, игравшего в «Тереке», посадили на полтора года в тюрьму за уклонение от службы. Почти в то же время пришла повестка и мне.

Команда должна была ехать на сборы в Севастополь, и в руководстве мне сказали: «Поехали. Потом приедешь – разберешься». Честно сказать – я испугался.

На сборы я не поехал и устроился учителем в сельскую школу, чтобы не уходить в армию. Когда призывной возраст прошел, мне поступило несколько приглашений из низших лиг. Но я понял: кататься по ним нет смысла.

Футбольные мечты у меня были совсем другие. Поставил для себя другую цель – стать большим тренером. Благодарен судьбе, что детский тренер из простого Грозного смог пробиться на самый верх. Я этим горжусь.

Ташуев возглавляет «Ахмат» с 22 сентября.

До этого он тренировал солигорский «Шахтер», «Чайку», «Кубань», «Анжи», «Краснодар» и другие команды.

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