Карпин – о Пиняеве: «У нас было миллион людей, кому пророчили великое будущее»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о полузащитнике «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

– Считаете ли вы, что Пиняев – самый талантливый футболист десятилетия?

– Общественность очень любит вешать ярлыки. Посмотрим, как он будет прогрессировать. В прошлом году самый талантливый у вас был Захарян, теперь – Пиняев. Давайте посмотрим, как он будет развиваться и прогрессировать. У нас было миллион людей, кому в 17–18 лет пророчили великое будущее, а в 22 их уже не было в футболе. Когда проведет хотя бы пять сезонов на высшем уровне, тогда и будем давать оценки. Талант есть, но как он его реализуют – надо посмотреть.

Пиняев накануне получил дебютный вызов в сборную.

У 18-летнего игрока 3 гола и 1 ассист в 11 матчах РПЛ.

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