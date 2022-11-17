Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпин – о Пиняеве: «У нас было миллион людей, кому пророчили великое будущее»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о полузащитнике «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

    – Считаете ли вы, что Пиняев – самый талантливый футболист десятилетия?

    – Общественность очень любит вешать ярлыки. Посмотрим, как он будет прогрессировать. В прошлом году самый талантливый у вас был Захарян, теперь – Пиняев. Давайте посмотрим, как он будет развиваться и прогрессировать. У нас было миллион людей, кому в 17–18 лет пророчили великое будущее, а в 22 их уже не было в футболе. Когда проведет хотя бы пять сезонов на высшем уровне, тогда и будем давать оценки. Талант есть, но как он его реализуют – надо посмотреть.

    • Пиняев накануне получил дебютный вызов в сборную.
    • У 18-летнего игрока 3 гола и 1 ассист в 11 матчах РПЛ.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Багринцев: «Пиняев и Захарян меня поздравили с тем, что буду играть за Армению» 1
    Бейл: «В будущем Пиняев будет играть за «Манчестер Юнайтед» 2
    Осинькин оценил включение двух игроков «Крыльев» в итоговый состав сборной России 1
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17817

      Cleaner 1 час назад

      Карпин – о Пиняеве: «У нас было миллион людей, кому пророчили великое будущее. Но только Я стал ВЕЛИКИМ!»

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16444

      Fusballer > Cleaner 8 минут назад

      Ты Мостового процитировал.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11