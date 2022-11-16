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    Орлов: «Захарян – средний игрок РПЛ. Он выглядит абсолютно не подходящим европейскому стилю. Кто его в «Челси» звал?»

    Комментатор Геннадий Орлов сомневается, что «Челси» интересуется полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

    «Захарян сейчас выглядит абсолютно не подходящим европейскому стилю. Он исполняет стандарты, обладает хорошим пасом, но я не вижу у него координированности, ловкости и проворства. Может, ему это не дано — он берет за счет другого.

    Но, когда говорят про «Челси», я думаю, это очень далеко от действительности. Говорят, что трансфер сорвался. Да ничего у него не сорвалось! Кто его в «Челси» звал? Я не слышал, чтобы тренер «Челси» сказал, что им очень нужен Захарян. Вы слышали такую фразу где-то?

    Все эти разговоры от агентов, которые набивают цену, тем самым ломая психологию игрока. Ему же тоже кажется: «Да я могу! Мной уже интересуется «Челси»!

    А сейчас Захарян — средний игрок РПЛ, не выдающийся. Да, добротный, но ему еще столько нужно работать над собой.

    У Захаряна есть талант — стандарты, удары, видение поля. Но касаемо движения по футбольному полю — игроки топ-клубов все делают быстрее. В России скорость работы с мячом Захаряна устраивает. А в европейских командах вряд ли так получится», – сказал Орлов.

    • Захарян мог перейти в «Челси» летом, но трансфер сорвался.
    • Переход может состояться зимой.
    • В этом сезоне россиянин забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 19 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2296

      fakeid 26 минут назад

      хвича тоже не особо блистал в том году. и?

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