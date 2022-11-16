В декабре пройдет матч звезд Кубка России («Матч ТВ»)

Клубы РПЛ и ФНЛ получили письма с просьбой рассмотреть участие их футболистов в специальном мероприятии по итогам первой половины розыгрыша Кубка России, сообщает «Матч ТВ».

Мероприятие, в рамках которого также планируется жеребьевка следующего этапа Кубка, запланировано на начало декабря.

«В письме, отправленном клубам от РФС и от титульного спонсора, содержится список игроков от каждой команды и просьба рассмотреть их участие. Предполагается, что футболисты сыграют в том числе в матче с участием лучших игроков Кубка, который может пройти в новом экспериментальном формате», – сообщает «Матч ТВ».

Заключительные матчи группового этапа Кубка России состоятся 26–27 ноября.

Сегодня состоятся заключительные матчи 1/8 финала.

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