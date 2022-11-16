Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В декабре пройдет матч звезд Кубка России («Матч ТВ»)

    Клубы РПЛ и ФНЛ получили письма с просьбой рассмотреть участие их футболистов в специальном мероприятии по итогам первой половины розыгрыша Кубка России, сообщает «Матч ТВ».

    Мероприятие, в рамках которого также планируется жеребьевка следующего этапа Кубка, запланировано на начало декабря.

    «В письме, отправленном клубам от РФС и от титульного спонсора, содержится список игроков от каждой команды и просьба рассмотреть их участие. Предполагается, что футболисты сыграют в том числе в матче с участием лучших игроков Кубка, который может пройти в новом экспериментальном формате», – сообщает «Матч ТВ».

    • Заключительные матчи группового этапа Кубка России состоятся 26–27 ноября.
    • Сегодня состоятся заключительные матчи 1/8 финала.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Кубок России. «Уфа» прошла в 1/4 финала, победив в серии пенальти махачкалинское «Динамо»
    Где смотреть «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 16 ноября
    Кузяев приедет в сборную после матча «Зенита» с «Факелом». Медведев лично попросил Карпина 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +334

      НикКин 1 час назад

      А крыша хлопает в ладоши значит план у нас хороши )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11