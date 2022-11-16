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    Экс-тренер Дзюбы допустил трансфер игрока в Италию

    Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы, высказался о будущем игрока.

    «Я переживаю за Дзюбу, ведь сейчас он должен как можно быстрее найти себе новый клуб. Время течет быстро, есть варианты и надо успеть. Вариант с «Торпедо» маловероятен, а вот Италия…» – сказал Шупляков.

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    Источник: Sport24

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