Экс-тренер Дзюбы допустил трансфер игрока в Италию

Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы, высказался о будущем игрока.

«Я переживаю за Дзюбу, ведь сейчас он должен как можно быстрее найти себе новый клуб. Время течет быстро, есть варианты и надо успеть. Вариант с «Торпедо» маловероятен, а вот Италия…» – сказал Шупляков.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Интерес к форварду проявляют «Рубин» и «Торпедо».

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