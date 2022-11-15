Мудрик прокомментировал информацию об интересе «Арсенала»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик высказался об интересе со стороны лондонского «Арсенала».

«Я внимательно слежу за «Арсеналом». На меня подписалось много их болельщиков, это стало сюрпризом. Никакие другие фанаты не общались со мной так много, как болельщики «Арсенала». Они пишут мне: «Приезжай к нам!».

Если бы у меня была возможность выбирать – стать запасным в «Реале» или быть игроком стартового состав в «Арсенале», я бы, вероятно, выбрал «Арсенал». Но для начала я бы хотел узнать у главного тренера, что получу шанс», – сказал Мудрик.

21-летний игрок стоит 15 миллионов евро.

В сезоне УПЛ у Мудрика 9 матчей, 5 голов, 5 ассистов.

У игрока 8 матчей за сборную Украины.

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