Сборная Эквадора объявила состав из 26 игроков, которые будут участвовать на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

Вратари: Эрнан Галиндес («Универсидад Католика»), Александер Домингес («ЛДУ Кито»), Мойсес Рамирес («Индепендьенте дель Валье»);

Защитники: Первис Эступиньян («Брайтон»), Анхело Пресиадо («Генк»), Вильям Пачо («Антверпен»), Роберт Арболеда («Сан-Паулу»), Феликс Торрес («Сантос Лагуна»), Пьеро Инкапье («Байер»), Хавьер Арреага («Сиэтл Саундерс»), Диего Паласиос («Лос-Анджелес»), Джексон Поросо («Труа»);

Полузащитники: Мойсес Кайседо, Джереми Сармиенто (оба – «Брайтон»), Карлос Груэсо («Аугсбург»), Хосе Сифуэнтес, Джексон Мендес (оба – «Лос-Анджелес»), Алан Франко («Атланта Юнайтед»), Гонсало Плата («Вальядолид»), Анхель Мена («Леон»), Айртон Пресьядо («Сантос Лагуна»), Ромарио Ибарра («Пачука»);

Форварды: Эннер Валенсия («Фенербахче»), Микаэль Эстрада («Крус Асуль»), Джоркаефф Реаско («Ньюэллс Олд Бойз»), Кевин Родригес («Имбабура»).

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

Эквадор сыграет в одной группе с Нидерландами, Сенегалом и Катаром.

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