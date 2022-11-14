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    «Мудакам играть в футбол не запрещали». Уткин прокомментировал интервью Роналду

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на резонансное интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «Неужели вы думаете, что это нечто новое? В новой ситуации? Помилуйте. Он всегда таким был. В этом-то и суть.

    Готовы ли вы принять это? Если раньше не понимали? Да, он гений мотивации. Цена этому – ну вот, он абсолютный психопат.

    По мне, так ничего страшного. Он показал столько красивого, он вдохновил столько миллионов народу, что это перекрывает остальное.

    Криштиану один из немногих людей, у которых легко отделить личность (возможно, и я так думаю – мелкую, закомплексованную) от того, что он произвел. А это глобально.

    Ну да, вот он такой. Это перечеркивает примеры, которые он показал? Да нисколько.

    Вот Гарринча, например, был алкоголиком. И Джордж Бест. А Марадона – наркоман. Все это потому, что любая игра, а футбол же игра, это искушение, азарт, обман.

    Великий игрок не обязательно огромная личность. Вот Криштиану... Ну, допустим, мудак.

    Но мудакам играть в футбол не запрещали. Он великий игрок. А мудак обычный. И что?« – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    14.11.2022 21:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2319

      CSKA471 1 час назад

      Все так

      0
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      Рейтинг: +7560

      mihail200606 1 час назад

      Опять утиный бред...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Болотоход 1 час назад

      Вася на вечерю чекушку приговорил самогоняки и понес)))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4101

      mutabor0992 1 час назад

      Мутак да еще гоФФномес!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12052

      Алексей З 1 час назад

      Жёстко и грубо, но посыл верный.
      Отличный игрок , не всегда хороший человек.

      3
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      Рейтинг: +4101

      mutabor0992 > Алексей З 1 час назад

      Нехороший человек и нехороший гоффномес понятия разные.Вон Кантона тоже не из простых был...p.s.А был еще Эдмундо.Так это вааще мой любимчик!

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      Рейтинг: +550

      borusse > mutabor0992 1 час назад

      вместе месил с любимчиком?))))

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      Рейтинг: +4101

      mutabor0992 > borusse 57 минут назад

      Ты петушара если не в курсах,так погугли...Тебе бы этот любимчик лицо сломал.Или ты сам из лгбт?

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      Рейтинг: +550

      borusse > mutabor0992 38 минут назад

      на твоих гейских сайтах не искал, а на общедоступных у него дети и красавица жена!! но возможно у вас педуард какой то инсайт ))

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      Рейтинг: +4101

      mutabor0992 > borusse 26 минут назад

      Походу ты идиот!Вон у киркорова двое,у лазарева кажись тоже два...А они хто?Ну ты и недоумок.

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      Рейтинг: +550

      borusse > mutabor0992 14 минут назад

      ааа .....понял !!!! у путина тоже двое ,по твоей логике Вальдемар ......хотя кто сомневался ))))))

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