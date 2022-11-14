«Мудакам играть в футбол не запрещали». Уткин прокомментировал интервью Роналду

Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на резонансное интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Неужели вы думаете, что это нечто новое? В новой ситуации? Помилуйте. Он всегда таким был. В этом-то и суть.

Готовы ли вы принять это? Если раньше не понимали? Да, он гений мотивации. Цена этому – ну вот, он абсолютный психопат.

По мне, так ничего страшного. Он показал столько красивого, он вдохновил столько миллионов народу, что это перекрывает остальное.

Криштиану один из немногих людей, у которых легко отделить личность (возможно, и я так думаю – мелкую, закомплексованную) от того, что он произвел. А это глобально.

Ну да, вот он такой. Это перечеркивает примеры, которые он показал? Да нисколько.

Вот Гарринча, например, был алкоголиком. И Джордж Бест. А Марадона – наркоман. Все это потому, что любая игра, а футбол же игра, это искушение, азарт, обман.

Великий игрок не обязательно огромная личность. Вот Криштиану... Ну, допустим, мудак.

Но мудакам играть в футбол не запрещали. Он великий игрок. А мудак обычный. И что?« – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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