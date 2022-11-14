Мостовой рассказал о своей обратной замене в матче с «Крыльями»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил свою обратную замену в матче Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1).

— Была обратная замена в матче с Крыльями. Все хорошо?

— Да, нормально. Понятно, что были какие-то эмоции. Мы обсудили это за один день. Поговорили и все решили. Я потом выходил и играл, конфликтов не было.

— У тебя было общение с Карпиным, чтобы он тебя не менял обратно?

— Безусловно, это очень неприятно. Но тренер так решил, это взывало неприятные эмоции. Конфликт быстро потух, сейчас все нормально.

Я считаю, что спортсмен должен проявлять уважение и не показывать эмоции на камеры. Но внутри ты не можешь из-за этого не переживать. Ты профессиональный амбициозный футболист.