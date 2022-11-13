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    Григорян назвал лучшего вратаря России

    Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» и других команд Александр Григорян считает голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим в России.

    «То, что Сафонов – лучший вратарь России, не вызывает сомнений. Но в последних матчах он допускает ошибки, которые не имеют ничего общего с высоким уровнем мастерства. У этого точно есть причины. Но вот какие причины – режим, женщины, мужчины – я не имею понятия», – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Сафонов – самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).
    • В сезоне РПЛ Сафонов провел все матчи, пропустил 29 голов.
    • Игрок вызван в сборную России на ноябрьские матчи.

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    Источник: телеграм-канал «Газета с того света»

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    Сегодня, 17:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12009

      Алексей З 2 минуты назад

      А я считаю Селехова лучшим.
      Сафонов , как и весь Краснодар , почему -то на матч-тв пиарятся постоянно. Может Галицкий журналистов прикармливает, хз.
      За 2 матча пустить 8 , от команд ниже их , это надо суметь.

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