Григорян назвал лучшего вратаря России

Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» и других команд Александр Григорян считает голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим в России.

«То, что Сафонов – лучший вратарь России, не вызывает сомнений. Но в последних матчах он допускает ошибки, которые не имеют ничего общего с высоким уровнем мастерства. У этого точно есть причины. Но вот какие причины – режим, женщины, мужчины – я не имею понятия», – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сафонов – самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).

В сезоне РПЛ Сафонов провел все матчи, пропустил 29 голов.

Игрок вызван в сборную России на ноябрьские матчи.

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