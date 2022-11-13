Григорян назвал лучшего вратаря России

Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» и других команд Александр Григорян считает голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим в России.
«То, что Сафонов – лучший вратарь России, не вызывает сомнений. Но в последних матчах он допускает ошибки, которые не имеют ничего общего с высоким уровнем мастерства. У этого точно есть причины. Но вот какие причины – режим, женщины, мужчины – я не имею понятия», – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Сафонов – самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).
- В сезоне РПЛ Сафонов провел все матчи, пропустил 29 голов.
- Игрок вызван в сборную России на ноябрьские матчи.
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Источник: телеграм-канал «Газета с того света»