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    Агент допустил зимний трансфер Сычевого. Игрок на этой неделе продлил контракт с «Оренбургом»

    Андрей Талаев, агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, не исключает уход игрока из клуба зимой.

    «Еще две игры на Кубок, сейчас не имеет смысла это обсуждать. Может ли он покинуть команду зимой? Если будет достойное предложение, то почему нет?» – сказал Талаев.

    • Это дебютный сезон Сычевого в РПЛ.
    • Игрок с 14 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
    • На этой неделе Сычевой продлил контракт. Сумма отступных – 100 миллионов рублей.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +498

      diemens74 1 час назад

      Уж не в никому неизвестный клуб "х" из Питера? Конкурентов то лучше сразу....

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      Рейтинг: +19

      Вованчик87 > diemens74 35 минут назад

      Лишь бы не на свиноферму)

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