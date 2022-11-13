Агент допустил зимний трансфер Сычевого. Игрок на этой неделе продлил контракт с «Оренбургом»

Андрей Талаев, агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, не исключает уход игрока из клуба зимой.

«Еще две игры на Кубок, сейчас не имеет смысла это обсуждать. Может ли он покинуть команду зимой? Если будет достойное предложение, то почему нет?» – сказал Талаев.

Это дебютный сезон Сычевого в РПЛ.

Игрок с 14 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

На этой неделе Сычевой продлил контракт. Сумма отступных – 100 миллионов рублей.

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