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    Хет-трик Сычевого против «Краснодара» получился идеальным. Их не было в РПЛ полтора года

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой в матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (5:1) оформил идеальный хет-трик: забил обеими ногами и головой.

    Таких хет-триков в РПЛ не было с мая 2021 года, когда идеальный хет-трик в матче против «Тамбова» удался Артему Дзюбе из «Зенита».

    • Для Сычевого это 2-й хет-трик в сезоне РПЛ.
    • Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ (14 голов).
    • Для Сычевого это дебютный сезон в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +288

      Ill Ich 46 минут назад

      Да, хет-трик, забитый ногой, головой и "копытом" - особенно унизителен для вратаря.

      0
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      Рейтинг: +66438

      portero > Ill Ich 35 секунд назад

      Перехвалили Сафонова....
      Да и нет тренера бардак в команде...

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