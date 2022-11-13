Хет-трик Сычевого против «Краснодара» получился идеальным. Их не было в РПЛ полтора года

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой в матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (5:1) оформил идеальный хет-трик: забил обеими ногами и головой.

Таких хет-триков в РПЛ не было с мая 2021 года, когда идеальный хет-трик в матче против «Тамбова» удался Артему Дзюбе из «Зенита».

Для Сычевого это 2-й хет-трик в сезоне РПЛ.

Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ (14 голов).

Для Сычевого это дебютный сезон в РПЛ.

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