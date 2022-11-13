«Барселона» зимой может купить Павара

«Барселона» рассматривает зимний трансфер защитника «Баварии» Бенжамена Павара. Игрок готов перейти в каталонский клуб.

Если не получится в январе подписать Павара, «Барселона» переключится на Диогу Далота («Манчестер Юнайтед») и Хуана Фойта («Вильярреал»), пишет Managing Barça со ссылкой на испанскую газету Sport.

Летом Павар станет свободным агентом.

Подписать игрока летом бесплатно планирует «Реал».

Сообщалось, что Павар не настроен оставаться в «Баварии».

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