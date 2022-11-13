Если тренера Торпедо назначат тренером сборной, то судейство Торпедо изменится, и оно легко достигнет желаемый результат. Камоцци - проститут. Достаточно посмотреть последнюю игру комбайнеров с крысками.
Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, считает главного тренера «Ростова» Валерия Карпина лучшим в России.
«Гилермо Абаскаль лучший тренер в России на данный момент? Это сложный вопрос, нужно подождать и тогда увидим.
Я считаю, что лучший тренер в России на сегодня – это Карпин, потому что без иностранцев его команда показывает невероятный результат в чемпионате. Вы должны аплодировать Валерию Георгиевичу за его работу в «Ростове», – сказал итальянец.
- «Ростов» Карпина идет в РПЛ 3-м.
- Карпин также тренирует сборную России.
- «Спартак» Абаскаля занимает 2-е место.
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