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    «Вы должны ему аплодировать». Камоцци назвал лучшего тренера России

    Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, считает главного тренера «Ростова» Валерия Карпина лучшим в России.

    «Гилермо Абаскаль лучший тренер в России на данный момент? Это сложный вопрос, нужно подождать и тогда увидим.

    Я считаю, что лучший тренер в России на сегодня – это Карпин, потому что без иностранцев его команда показывает невероятный результат в чемпионате. Вы должны аплодировать Валерию Георгиевичу за его работу в «Ростове», – сказал итальянец.

    • «Ростов» Карпина идет в РПЛ 3-м.
    • Карпин также тренирует сборную России.
    • «Спартак» Абаскаля занимает 2-е место.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16268

      NewLife 2 часа назад

      Если тренера Торпедо назначат тренером сборной, то судейство Торпедо изменится, и оно легко достигнет желаемый результат. Камоцци - проститут. Достаточно посмотреть последнюю игру комбайнеров с крысками.

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      Рейтинг: +937

      Чехов на Садовой > NewLife 1 час назад

      Нет ну правильно, конечно. С улицы взяли в сборую поставили. А ещё - если бы у бабки были бы яйца , она стала бы дедкой. Оле, оле, оле, оле Торпэдо чемпиён!!!

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