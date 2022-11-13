«Вы должны ему аплодировать». Камоцци назвал лучшего тренера России

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, считает главного тренера «Ростова» Валерия Карпина лучшим в России.

«Гилермо Абаскаль лучший тренер в России на данный момент? Это сложный вопрос, нужно подождать и тогда увидим.

Я считаю, что лучший тренер в России на сегодня – это Карпин, потому что без иностранцев его команда показывает невероятный результат в чемпионате. Вы должны аплодировать Валерию Георгиевичу за его работу в «Ростове», – сказал итальянец.

«Ростов» Карпина идет в РПЛ 3-м.

Карпин также тренирует сборную России.

«Спартак» Абаскаля занимает 2-е место.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно