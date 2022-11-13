Юран: «Говорят, что «Локомотив» точно не вылетит. Но пример «Рубина» показывает, что все реально»

Бывший главный тренер «Химок» и других команд Сергей Юран не исключает вылет «Локомотива» из РПЛ.

— В ближайшее время «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов. Это панацея от всех бед?

— Не знаю, по какому принципу сейчас выбирают тренера. О чем думает руководство клуба? Слышу от некоторых специалистов, экспертов, что «Локомотив» точно не вылетит. Но это футбол!

В свое время даже «Спартак» вылетал. Да далеко за примером ходить не нужно. Кто-то верил в прошлом сезоне, что «Рубин» опустится в первую лигу? Увы, все реально. Если что-то делаешь не так, футбол этого не прощает. Надо трезво смотреть на вещи. «Локомотив» находится в очень сложной ситуации. И вот тут нужен опытный специалист, стрессоустойчивый, перед которым будет стоять конкретная задача — спасти команду от вылета. Тренер без опыта в «Локомотиве» — очень рискованно.

«Локомотив» сегодня может опуститься в зону вылета.

Москвичи не вылетали в этом веке.

В 2018 году «Локомотив» был чемпионом.

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