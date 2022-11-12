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    Губернатор: «Крылья Советов» не заслужили поражения от «Ростова»

    Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» (1:3).

    «Спокойный анализ сегодняшней игры еще впереди, тренерский штаб сделает выводы. Ребята бились, играли, показывали красивый футбол – на команду было приятно смотреть.

    Считаю, что наша команда сегодня была не хуже «Ростова». Поражения «Крылья» не заслужили, уж точно на ничью могли рассчитывать. Но раз не победили – значит, для победы сделали не все. Значит, надеюсь, команда сделает все для победы в следующем матче», – сказал Азаров.

    • Самарцы идут в РПЛ 11-ми.
    • «Ростов» занимает 2-ю строчку.
    • «Крыльям Советов» осталось провести в году 2 кубковых матча.

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    Источник: телеграм-канал SOVAINFO.RU

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