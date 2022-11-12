Мостовой объяснил, почему его команда заняла последнее место в группе Медиалиги

Главный тренер Fight Nights Александр Мостовой высказался о результатах своей медиакоманды.

Fight Nights заняли последнее место в группе Медийной лиги.

У них 2 победы, 2 ничьи и 4 поражения в 8 матчах.

«У нас не было задачи выхода в плей-офф. Мы сразу заявили, что не видели, кто и как играет, а регламент я начал узнавать по ходу турнира.

У нас был хороший старт, а потом немного завязли. Финальной точкой было введение правила бонусного мяча: нам за пять минут до конца игры красным мячом забили и засчитали за два мяча – в итоге мы проиграли.

Мы остались довольны своей игрой. По игре у нас было два тайма за весь турнир, где мы кому-то уступали. Поняли, что у всех приблизительно одинаковый уровень.

Мы играли с самого начала честно и придерживались регламента. Вся наша команда – молодцы. Все ребята, даже которые не футболисты, все сыграли хорошо.

Им отдельное спасибо за то, что хорошо себя проявили в неродном виде спорта. У нас сплочeнный коллектив. Мы остались довольны тем, что зашли и посмотрели. Будем двигаться дальше.

Останусь ли в Fight Nights? Мы собираемся выступить в следующем сезоне. Я буду в команде», – сказал Мостовой.

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