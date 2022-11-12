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    Мостовой объяснил, почему его команда заняла последнее место в группе Медиалиги

    Главный тренер Fight Nights Александр Мостовой высказался о результатах своей медиакоманды.

    • Fight Nights заняли последнее место в группе Медийной лиги.
    • У них 2 победы, 2 ничьи и 4 поражения в 8 матчах.

    «У нас не было задачи выхода в плей-офф. Мы сразу заявили, что не видели, кто и как играет, а регламент я начал узнавать по ходу турнира.

    У нас был хороший старт, а потом немного завязли. Финальной точкой было введение правила бонусного мяча: нам за пять минут до конца игры красным мячом забили и засчитали за два мяча – в итоге мы проиграли.

    Мы остались довольны своей игрой. По игре у нас было два тайма за весь турнир, где мы кому-то уступали. Поняли, что у всех приблизительно одинаковый уровень.

    Мы играли с самого начала честно и придерживались регламента. Вся наша команда – молодцы. Все ребята, даже которые не футболисты, все сыграли хорошо.

    Им отдельное спасибо за то, что хорошо себя проявили в неродном виде спорта. У нас сплочeнный коллектив. Мы остались довольны тем, что зашли и посмотрели. Будем двигаться дальше.

    Останусь ли в Fight Nights? Мы собираемся выступить в следующем сезоне. Я буду в команде», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +86

      Niklas80 26 минут назад

      Да тут и без объяснений все понятно.)

      0
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      Рейтинг: +178

      Romeo 123 39 минут назад

      Одним словом. Пиз.абол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +69483

      insider_retro 1 час назад

      Объяснять и советовать Мостовой умеет... А вот у руля команды слабоват...

      1
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      Рейтинг: +160

      crf575757 2 часа назад

      Не смеши людей ЛУЗЕР !! Какой ты тренер мы увидели. Зато чесать языком горазд!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17768

      Cleaner 2 часа назад

      Почему команда Мостового заняла последнее место в группе Медиалиги? Ответ настолько очевиден, что является риторическим и ответа не требует!...)))

      1
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      Рейтинг: +115

      SuperPav11 > Cleaner 1 час назад

      Хрен его знает тебя забыл спросить

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      Рейтинг: +2737

      фанат джигурды > Cleaner 1 час назад

      Он ответил: "Марфа Васильевна я."

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