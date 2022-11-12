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  • Мостовой объяснил, почему его команда заняла последнее место в группе Медиалиги

Мостовой объяснил, почему его команда заняла последнее место в группе Медиалиги

12 ноября 2022, 16:44
6

Главный тренер Fight Nights Александр Мостовой высказался о результатах своей медиакоманды.

  • Fight Nights заняли последнее место в группе Медийной лиги.
  • У них 2 победы, 2 ничьи и 4 поражения в 8 матчах.

«У нас не было задачи выхода в плей-офф. Мы сразу заявили, что не видели, кто и как играет, а регламент я начал узнавать по ходу турнира.

У нас был хороший старт, а потом немного завязли. Финальной точкой было введение правила бонусного мяча: нам за пять минут до конца игры красным мячом забили и засчитали за два мяча – в итоге мы проиграли.

Мы остались довольны своей игрой. По игре у нас было два тайма за весь турнир, где мы кому-то уступали. Поняли, что у всех приблизительно одинаковый уровень.

Мы играли с самого начала честно и придерживались регламента. Вся наша команда – молодцы. Все ребята, даже которые не футболисты, все сыграли хорошо.

Им отдельное спасибо за то, что хорошо себя проявили в неродном виде спорта. У нас сплочeнный коллектив. Мы остались довольны тем, что зашли и посмотрели. Будем двигаться дальше.

Останусь ли в Fight Nights? Мы собираемся выступить в следующем сезоне. Я буду в команде», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Медиафутбол Мостовой Александр
Комментарии (6)
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crf575757
1668261177
Не смеши людей ЛУЗЕР !! Какой ты тренер мы увидели. Зато чесать языком горазд!
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insider_retro
1668263635
Объяснять и советовать Мостовой умеет... А вот у руля команды слабоват...
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Romeo 123
1668266474
Одним словом. Пиз.абол
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Niklas80
1668267228
Да тут и без объяснений все понятно.)
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zigbert
1668325166
Давно бы пора заняться настоящей тренерской работой. Учить других ты умеешь.
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