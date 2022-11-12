Мостовой объяснил, почему его команда заняла последнее место в группе Медиалиги

Да тут и без объяснений все понятно.)
Главный тренер Fight Nights Александр Мостовой высказался о результатах своей медиакоманды.
- Fight Nights заняли последнее место в группе Медийной лиги.
- У них 2 победы, 2 ничьи и 4 поражения в 8 матчах.
«У нас не было задачи выхода в плей-офф. Мы сразу заявили, что не видели, кто и как играет, а регламент я начал узнавать по ходу турнира.
У нас был хороший старт, а потом немного завязли. Финальной точкой было введение правила бонусного мяча: нам за пять минут до конца игры красным мячом забили и засчитали за два мяча – в итоге мы проиграли.
Мы остались довольны своей игрой. По игре у нас было два тайма за весь турнир, где мы кому-то уступали. Поняли, что у всех приблизительно одинаковый уровень.
Мы играли с самого начала честно и придерживались регламента. Вся наша команда – молодцы. Все ребята, даже которые не футболисты, все сыграли хорошо.
Им отдельное спасибо за то, что хорошо себя проявили в неродном виде спорта. У нас сплочeнный коллектив. Мы остались довольны тем, что зашли и посмотрели. Будем двигаться дальше.
Останусь ли в Fight Nights? Мы собираемся выступить в следующем сезоне. Я буду в команде», – сказал Мостовой.
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