Канчельскис: «Россию быстрее вернут в еврокубки, чем «Спартак» станет чемпионом»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис скептически высказался о шансах «Спартака» выиграть РПЛ.

«Есть команды, которые могут прыгнуть выше головы. Вот «Спартак» точно не из их числа. Сейчас с «Зенитом» никто не может тягаться, но они зачем-то из года в год создают иллюзию, что находятся в чемпионской гонке.

Постоянно вопят о возможном чемпионстве, держат своих болельщиков за дурачков. Да Россию быстрее вернут в еврокубки, чем «Спартак» станет чемпионом.

Дай бог, если в этом году в тройке финишируют – и то не факт», – сказал Канчельскис.

Клубы РПЛ отстранены от еврокубков до конца сезона-2022/23, но санкции могут продлить.

«Спартак» становился чемпионом России в 2017 году.

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