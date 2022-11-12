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    Канчельскис: «Россию быстрее вернут в еврокубки, чем «Спартак» станет чемпионом»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис скептически высказался о шансах «Спартака» выиграть РПЛ.

    «Есть команды, которые могут прыгнуть выше головы. Вот «Спартак» точно не из их числа. Сейчас с «Зенитом» никто не может тягаться, но они зачем-то из года в год создают иллюзию, что находятся в чемпионской гонке.

    Постоянно вопят о возможном чемпионстве, держат своих болельщиков за дурачков. Да Россию быстрее вернут в еврокубки, чем «Спартак» станет чемпионом.

    Дай бог, если в этом году в тройке финишируют – и то не факт», – сказал Канчельскис.

    • Клубы РПЛ отстранены от еврокубков до конца сезона-2022/23, но санкции могут продлить.
    • «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1105

      MDAR 18 минут назад

      Не говори гоп, пока не перепрыгнеш.

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      Рейтинг: +1322

      шахта Заполярная 22 минуты назад

      Вот тебе кончелькис Спартак покоя не дает, Видать в детстве, во дворе, Спартачи обижали, или в в газпрем просишься, а там не замечают твоего рвения лить грязь на Спартак. Кто где будет покажет 30 тур. Так что пока заткнись.

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      Рейтинг: +16253

      NewLife 28 минут назад

      ../скис скорее попадет в дурдом, чем Россию вернут в еврокубки.

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      Рейтинг: +264

      АлексМак 42 минуты назад

      ..верно сказал в этот раз

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      Рейтинг: +151

      Самайн 53 минуты назад

      Забавно, что все это знают, но иллюзию каждый сам себе создаёт, потому что хотят верить в лучшее..

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