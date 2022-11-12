Канчельскис: «Хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед» российских футболистов»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис надеется, что за «Манчестер Юнайтед» будут выступать россияне.
«В «Манчестер Юнайтед» я бы хотел видеть российских футболистов. Буду очень рад, если там появится русский футболист, поможем ему по всем статьям.
От меня ничего не зависит. Могу предложить помощь, по сей день у меня хорошие отношения с «Манчестером». Но это уже решение главного тренера.
Я буду очень-очень рад помочь футболистам, ребятам. Они же наши. Мы своих русских не бросаем, как говорится в фильме.
Мы должны радоваться любой маленькой победе. Хоть она маленькая, но победа. Дай бог, чтобы футболист продвигался. Могу пожелать удачи.
А если из «Манчестера» будет предложение, поможем ему всеми путями», – сказал Канчельскис.
- В «МЮ» стажировался Сергей Пиняев, выступающий сейчас за «Крылья Советов».
- Канчельскис был в «Юнайтед» с 1991 по 1995 год.
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