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    Каррера: «Шансы «Зенита» и «Спартака» на чемпионство – 50 на 50»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Спрогнозировать таблицу РПЛ по окончанию сезона? Чемпионом станет либо «Зенит», либо «Спартак» — шансы 50 на 50 у этих команд, золото разыгрывается между двумя командами.

    Второе место займут или красно-белые, или команда из Санкт-Петербурга. Третье место — ЦСКА, четвертое у «Ростова», а пятое у «Краснодара», — заявил Каррера.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» отстает от петербуржцев на 6 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16306

      Fusballer 2 минуты назад

      Спартак не пользуется промашками соперников. Зенит проиграл Ахмату, а Спартак сыграл вничью с Сочи. Очко в отрыве отыграли, но таких темпов мало. Я бы сказал, что 50 на 50 - в борьбе за второе место с Ростовом, например. Это уже реально.

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      Рейтинг: +415

      Таврида 7 минут назад

      Гений математики - либо выиграют, либо не выиграют. Ему анекдот про блондинку и динозавра рассказали?

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