Каррера: «Шансы «Зенита» и «Спартака» на чемпионство – 50 на 50»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
«Спрогнозировать таблицу РПЛ по окончанию сезона? Чемпионом станет либо «Зенит», либо «Спартак» — шансы 50 на 50 у этих команд, золото разыгрывается между двумя командами.
Второе место займут или красно-белые, или команда из Санкт-Петербурга. Третье место — ЦСКА, четвертое у «Ростова», а пятое у «Краснодара», — заявил Каррера.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Спартак» отстает от петербуржцев на 6 очков.
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Источник: «РБ Спорт»