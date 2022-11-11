Каррера: «Шансы «Зенита» и «Спартака» на чемпионство – 50 на 50»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Спрогнозировать таблицу РПЛ по окончанию сезона? Чемпионом станет либо «Зенит», либо «Спартак» — шансы 50 на 50 у этих команд, золото разыгрывается между двумя командами.

Второе место займут или красно-белые, или команда из Санкт-Петербурга. Третье место — ЦСКА, четвертое у «Ростова», а пятое у «Краснодара», — заявил Каррера.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Спартак» отстает от петербуржцев на 6 очков.

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