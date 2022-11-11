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    Холанд рассказал, мог ли он выступать за сборную Англии вместо Норвегии

    Нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд рассказал о выборе сборной.

    «Я жил в Англии около четырех лет, а в Норвегии жил гораздо дольше. Так что выбор в пользу сборной Норвегии был для меня естественным.

    Не знаю, как бы все сложилось, если бы мой папа играл в Англии дольше. Возможно, тогда я бы стал англичанином! Но я норвежец, и я горжусь этим», – сказал Холанд.

    • Сборная Норвегии не попала на ЧМ-2022.
    • В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах.

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    Источник: Goal

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