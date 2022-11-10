Санкт‑Петербургу компенсируют затраты на проведение матчей Евро-2020. Город получит 27 миллионов рублей

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Администрация Санкт‑Петербурга сообщила, что город получит компенсацию за проведение игр чемпионата Европы летом 2021 года.
Из федерального бюджета выплатят почти 27 миллионов рублей.
Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление.
- В Петербурге изначально планировалось провести 4 матча.
- В связи с отказом Ирландии принимать игры турнира из-за пандемии российский город получил еще 3 встречи.
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