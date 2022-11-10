Санкт‑Петербургу компенсируют затраты на проведение матчей Евро-2020. Город получит 27 миллионов рублей

Администрация Санкт‑Петербурга сообщила, что город получит компенсацию за проведение игр чемпионата Европы летом 2021 года.

Из федерального бюджета выплатят почти 27 миллионов рублей.

Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

В Петербурге изначально планировалось провести 4 матча.

В связи с отказом Ирландии принимать игры турнира из-за пандемии российский город получил еще 3 встречи.

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