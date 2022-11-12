Где смотреть «Манчестер Сити» – «Брентфорд»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 12 ноября

«Манчестер Сити» и «Брентфорд» сыграют в 16-м туре АПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 12 ноября.
- Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
- Начало – в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Брентфорд
- Игру в прямом эфире покажет Setanta Sports.
Ставки на матч Манчестер Сити – Брентфорд
- Победа «Сити» – 1.14
- Ничья – 9.0
- Победа «Брентфорда» – 21.0
Источник: «Бомбардир»