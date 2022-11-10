Отец Черышева: «Денису очень сильно доверяют в «Венеции»

Дмитрий Черышев, отец вингера «Венеции» Дениса Черышева, рассказал об адаптации сына в итальянском клубе.

– Денис оказался в «Венеции» и уже забил несколько голов на позиции центрального нападающего.

– Сначала скажу, что Денис всю свою карьеру в молодeжных командах провeл в центре нападения. Он со школы знает, как надо работать на этой позиции.

Стоит отметить, что ему очень сильно доверяют в «Венеции», там отличное отношение к нему. У него огромное желание помочь команде вернуться в Серию А, хоть дела там идут пока не лучшим образом.

Любому футболисту было бы сложно после мадридского «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреала» согласиться на переезд в дивизион ниже. Но проект у «Венеции» очень любопытный, Дениса это заинтересовало.

Его очень сильно уважают и хорошо относятся. Адаптация прошла быстро, потому что все ребята встретили Дениса дружно», – сказал Черышев-старший.

Денис Черышев перешел в «Венецию» в конце августа.

Он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно