«Ньюкасл» раскрыл размер инвестиций от саудовских владельцев

«Ньюкасл» опубликовал финансовые данные о деятельности клуба.
Владельцы выделили дополнительный капитал для дальнейшего инвестирования в инфраструктуру и повседневную деятельность.
Речь идет о 70,4 миллиона фунтов стерлингов. Всего в «Ньюкасл» уже инвестировано более 450 миллионов фунтов.
- В октябре прошлого года клуб АПЛ купили саудовские инвесторы.
- Сумма сделки составила 305 миллионов фунтов.
- «Ньюкасл» после 14 туров идет на 3-м месте в Премьер-лиге.
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Источник: сайт «Ньюкасла»