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    «Ньюкасл» раскрыл размер инвестиций от саудовских владельцев

    «Ньюкасл» опубликовал финансовые данные о деятельности клуба.

    Владельцы выделили дополнительный капитал для дальнейшего инвестирования в инфраструктуру и повседневную деятельность.

    Речь идет о 70,4 миллиона фунтов стерлингов. Всего в «Ньюкасл» уже инвестировано более 450 миллионов фунтов.

    • В октябре прошлого года клуб АПЛ купили саудовские инвесторы.
    • Сумма сделки составила 305 миллионов фунтов.
    • «Ньюкасл» после 14 туров идет на 3-м месте в Премьер-лиге.

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    Источник: сайт «Ньюкасла»

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