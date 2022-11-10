«Ньюкасл» раскрыл размер инвестиций от саудовских владельцев

«Ньюкасл» опубликовал финансовые данные о деятельности клуба.

Владельцы выделили дополнительный капитал для дальнейшего инвестирования в инфраструктуру и повседневную деятельность.

Речь идет о 70,4 миллиона фунтов стерлингов. Всего в «Ньюкасл» уже инвестировано более 450 миллионов фунтов.

В октябре прошлого года клуб АПЛ купили саудовские инвесторы.

Сумма сделки составила 305 миллионов фунтов.

«Ньюкасл» после 14 туров идет на 3-м месте в Премьер-лиге.

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