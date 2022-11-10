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    Мостовой назвал фаворитов ЧМ-2022

    Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой порассуждал о шансах команд на победу в ЧМ-2022.

    «Если говорить о фаворитах, то немножко надо подождать, все-таки заявки не до конца объявлены, и не до конца понимаем основные составы любой сборной, нужно подождать, чтобы говорить о фаворитах.

    Но если стандартно говорить, то это Бразилия как обычно, Франция, Испания, Германия. Эти команды всегда будут в числе фаворитов.

    Ну, хотелось бы немножко подождать заключительной заявки и где-то сформировать основные составы хотя бы процентов на 80, всe будет зависеть от того, кто в какой форме, у кого травмы.

    Поэтому будем чуть ближе к чемпионату, прям накануне говорить об этом», – сказал Мостовой.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: «Все про спорт»

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    Сегодня, 20:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 11 минут назад

      Аргентина ещё

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      Рейтинг: +103

      SuperPav11 39 минут назад

      Испания и бразилия будут в жопе

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      Рейтинг: +1072

      Soccerdealer63 > SuperPav11 7 минут назад

      Испания и Бразилия в жопе? Вопрос, как всегда, в терминологии))) Вот, слышу постоянно, что жизнь "на Западе" дорожает... Ну... по умолчанию... надо понимать, что, как бы, ухудшается... А у нас, вот.. курятина не дорожает уже полгода в монопольных сетях "Магнит" и "Пятёрочка"...И это, типа, значит, что у нас "лучше, чем у них"...))) Всё лучше и лучше... Потому, что у них проклятая античеловеческая конкуренция и везде засели пиндосы-сатанисты...а у нас, типа, гениальное планирование "из центра" и везде сидят правильные пригожины))) Эх, братцы.... Если бы всё было ТАК просто... Думаю, что .... об ихней "бразильской и испанской футбольной жопе", наши суперзвёзды мяча могут только мечтать...в своей... периферийной резиновой попке....

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