Мостовой назвал фаворитов ЧМ-2022

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой порассуждал о шансах команд на победу в ЧМ-2022.

«Если говорить о фаворитах, то немножко надо подождать, все-таки заявки не до конца объявлены, и не до конца понимаем основные составы любой сборной, нужно подождать, чтобы говорить о фаворитах.

Но если стандартно говорить, то это Бразилия как обычно, Франция, Испания, Германия. Эти команды всегда будут в числе фаворитов.

Ну, хотелось бы немножко подождать заключительной заявки и где-то сформировать основные составы хотя бы процентов на 80, всe будет зависеть от того, кто в какой форме, у кого травмы.

Поэтому будем чуть ближе к чемпионату, прям накануне говорить об этом», – сказал Мостовой.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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