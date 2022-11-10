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    Костя Цзю высказался о возможном бое Дзюбы с Емельяненко

    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал желание бойца MMA Александра Емельяненко провести бой с Артемом Дзюбой.

    «Мне неинтересен такой бой. Человек, который занимался единоборствами, будет боксировать с человеком, который всю жизнь играл в футбол. У них разные весовые категории и много других факторов.

    Не знаю, зачем это проводить и почему Александр предлагает такой бой Дзюбе. Нет смысла», — заявил Цзю.

    • 34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».
    • Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.
    • Сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5366

      Enter2006 4 минуты назад

      Дзюба конечно та ещё персона, но какое ему MMA и Емельяненко? Пусть ещё поживёт...

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      Рейтинг: +2021

      Bozigit 18 минут назад

      Чем Дзюба занимался в Турции?)

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