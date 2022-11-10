Костя Цзю высказался о возможном бое Дзюбы с Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал желание бойца MMA Александра Емельяненко провести бой с Артемом Дзюбой.

«Мне неинтересен такой бой. Человек, который занимался единоборствами, будет боксировать с человеком, который всю жизнь играл в футбол. У них разные весовые категории и много других факторов.

Не знаю, зачем это проводить и почему Александр предлагает такой бой Дзюбе. Нет смысла», — заявил Цзю.

34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».

Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.

Сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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