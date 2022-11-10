Кавазашвили: «Дзюба давно потух! Его единственная задача найти большой контракт»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

«Я не верю, что ЦСКА мог взять себе Дзюбу. Армейцы сейчас играют в очень быстрый атакующий футбол. Артeм не соответствует уже такому уровню игры в футбол. Там есть Чалов, который отлично выступает в этом сезоне. Он и забивает, и отдаeт.

Единственная задача Дзюбы – найти большой контракт. На первом месте у него стоят деньги, а не игра в футбол. У нет желания выходить на футбольное поле и доказывать.

Артeм уже давным-давно потух! Если он перейдeт в какой-то клуб сейчас, то сыграет максимум пять игр», – сказал Кавазашвили.

34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».

Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.

Сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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